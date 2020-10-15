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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة عاطل انتحل صفة أمين شرطة وضرب شابًا بالمقطم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:18 م
محاكمة عاطل
محاكمة عاطل
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قررت نيابة جنوب القاهرة إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالتعدي على شاب بالضرب، وادعائه بأنه أمين شرطة وذلك من خلال مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا.

بالفحص أمكن تحديد موقع تصوير المقطع وتبين أنه بدائرة قسم شرطة المقطم، بالإضافة إلى تحديد المجني عليه وهو (عامل – مقيم بدائرة القسم).

وباستدعائه وسؤاله قرر أنه حال تواجده بالمنطقة محل الواقعة فوجئ بقيام قائد سيارة بالاصطدام به، ولدى معاتبته قام بالتعدي عليه بالضرب محدثًا إصابته بكدمة بالرأس مدعيًا أنه أمين شرطة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مدير إدارة أمن بإحدى شركات النقل البحرى والبرى– مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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