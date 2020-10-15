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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«جامع»: مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة في مجال الصناعات اليدوية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:14 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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تفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، يرافقها عدد من أعضاء جهاز التمثيل التجاري أجنحة معرض "تراثنا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية للاطلاع على المنتجات المصرية المعروضة، وذلك تمهيدًا لبدء إعداد خطة تحرك عاجلة لتسويق هذه المنتجات بمختلف الأسواق العالمية من خلال المكاتب التجارية المصرية بالخارج، كما تضمنت الجولة التفقدية عقد العديد من اللقاءات مع العارضين للتعرف على منتجاتهم لتحديد البلاد المستهدفة للتصدير.

وقالت الوزيرة خلال الجولة إن تنمية وتطوير الصناعات التراثية والحرفية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خاصةً لما تمتلكه مصر في هذا المجال من مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها للتواجد في مختلف الأسواق الخارجية،‎ مشيرةً إلى أن هذه الصناعات تمثل قيمة حضارية وثقافية وأداة قوية لتسويق هوية مصر التاريخية إلى جانب إتاحتها للعديد من فرص العمل أمام الشباب المصري، فضلًا عن كونها فرصة حقيقية لتشجيع صغار المبتكرين ورواد الأعمال.

وفي هذا الإطار أكدت جامع حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من كافة الاجهزة التابعة للترويج والتسويق لمنتجات الصناعات التراثية واليدوية وبصفة خاصة في الأسواق الخارجية، مشيرةً إلى المنصة الإلكترونية التي أطلقها برنامج "كرييتيف إيجيبت" التابع لمركز تحديث الصناعة والتي تضم حتى الآن نحو 1500 منتج حرفي ويدوي وهو الأمر الذي يسهم في تسويق هذه المنتجات بالسوقين المحلي والخارجي.

ولفتت الوزيرة إلى أنه نظرًا للإقبال المتزايد على المعرض من الزائرين فقد تقرر مد فترة المعرض حتى يوم السبت الموافق 17 أكتوبر لإتاحة الفرصة أمام الجمهور لزيارة المعرض.

وقال الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجاري أن هذه الجولة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بالصناعات التراثية والحرفية والسعي لتسويقها والترويج لها سواء في السوق المصري أو خلق فرص لتصدير هذه المنتجات المميزة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن جهاز التمثيل التجاري قام وبتوجيه من وزيرة التجارة والصناعة - بتشكيل فريق عمل لتحديد البلاد المستهدفة لإقامة دورة دولية من معرض "تراثنا" بالخارج سواء بصورة منفردة أو من خلال المشاركة بجناح كبير تحت شعار "تراثنا" في المعارض الدولية المتخصصة في المنتجات الحرفية واليدوية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر تنظيم دورة لمعرض تراثنا خلال فعاليات إكسبو 2021، المقرر إقامته بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة العام القادم.

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