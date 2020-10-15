رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

طبيب فرنسي: تفشي كورونا نتيجة للاستهتار بثقافة الوقاية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:00 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
اعرب البروفيسور "إيريك كوم" اختصاصي الأمراض المعدية في مستشفى "بيتييه- سالبيتريير" في العاصمة الفرنسية باريس عن اعتقاده بأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيصبح مستوطنا وينضم إلى فيروسات كورونا الأربعة الأخرى التي يعيش معها العالم منذ عقود.

وقال البروفيسور "كوم" حول فيروس كورونا– حسمبا ذكرت إذاعة "آر تي إل" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس- إن العالم سيضطر للعيش مع هذا الفيروس حتى نهاية أيامه.

وأكد الطبيب الفرنسي إنه من محاربة هذا الفيروس يجب أن يتوفر لقاحا أو مناعة طبيعية، مشيرا إلى أنها مناعة جماعية سواء كانت لقاحات أو طبيعية هي التي ستسمح للعالم بالخروج من هذا الوباء.

وفيما يتعلق بقرار حظر التجول الذي سيفرض من الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا السبت القادم في فرنسا والذي أعلنه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أمس الأربعاء، أجاب البروفيسور "كوم" بأنه لا يوجد حل آخر غير الحظر الليلي في عدة مدن.

وأعرب عن اعتقاده بأنه إذا تم تطبيق جميع الإجراءات بشكل جيد ستكون البلاد قادرة على رؤية إيجابيات بعد مرور 15 يوما أو ثلاثة أسابيع على اقصى تقدير، معربا عن اسفه لعدم اتخاذ هذه الإجراءات في وقت سابق في مطلع شهر سبتمبر الماضي.

واختتم قائلا إن ما حدث نتيجة الاستهتار بثقافة الوقاية من هذه الجائحة.

وفي سياق متصل، أكد البروفيسور "جيلالي أنان" الطبيب في مستشفى "ريمون بوانكاريه" في "جارش" بضاحية العاصمة الفرنسية باريس- حسبما ذكرت قناة "سي نوزر" الاخبارية الفرنسية– أنه حتى هذه اللحظة، لم تفقد فرنسا السيطرة على الوباء، داعيا إلى توخي الحظر واليقظة.

وقال الطبيب "أنان" أنه لايزال هناك فرصة بالسماح للفرنسيين بقضاء احتفالات اعياد الميلاد ونهاية العام بهدوء أكثر.

وكان الرئيس الفرنسي قد اعلن فرض حظر تجوال ليلي بدءا من السبت (17 اكتوبر الجاري) (بين التاسعة مساء والسادسة صباحا) في 8 مدن كبرى بينها باريس و"مرسيليا" و"تولوز" و"روون" و"جرونوبل و"مونبلييه"، بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية لفيروس كورونا وجاء هذا القرار بعد قليل من إعلان الحكومة حالة طوارئ في مجال الصحة العامة.

ومن المقرر أن يستمر حظر التجوال لأربعة أسابيع وسيتم تحويله إلى البرلمان لتمديده حتى الأول من ديسمبر المقبل، وسيتم غلق منذ الساعة التاسعة مساء دور السينما والمطاعم والحانات وكل الأماكن غير الأساسية التي تستقبل أعدادا كبيرة من الأشخاص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

رئيس أكاديمية الشرطة: تخرج 1501 طالب بنسبة نجاح 99.6%

تفاصيل مثيرة في علاج «صاحب الكرامات»: يرميهم بالحجارة ويسير بحراسة

«أمن البحيرة» يكشف حقيقة اختطاف طفل من والدته بدمنهور

الصور

image description

نجوم الفن في جنازة الفنان محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي ديروط

image description

فتح فصول محو أمية فى المدارس ومراكز الشباب بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجري أساس مشروعي صرف صحي بـ128 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يتفقد حديقة الفردوس والمرسى السياحي (صور)

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

وظائف القوى العاملة 2020.. وكيفية التقديم لها عبر موقعها الإلكتروني

طبيب فرنسي: تفشي كورونا نتيجة للاستهتار بثقافة الوقاية

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

مصرع 29 شخصًا بفيضانات الهند

أيام زمان

«لم أر فى نفسى مؤهلات النجم السينمائى».. لماذا رفض محمود ياسين السينما فى بداية مشواره الفنى؟

«والدى كان يتقاضى مبلغًا عن كل طفل ينجبه فأصبحنا 10 إخوة».. مواقف فى حياة محمود يس

محمود يس: كذبت على لجنة المسرح لأقوم بالتمثيل

أساتذته اشتركوا فى فرقته للتمثيل.. أسرار من حياة الفنان الراحل محمود ياسين

مقالات الرأي
جلال حمام
الإخوان أضاعوا مصر.. بصبيانيتهم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «1»
مؤمن المحمدي
دورى المجموعتين
خالد عكاشة
خريطة الخلافات والانشقاقات التركية الداخلية
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب» تدرس منع تكدس جمهور معرض القاهرة أمام البوابات

إبراهيم فرغلى ينتهى من «قارئة القطار»

أحمد الشهاوي: في كولومبيا.. للقمر ثلاثة وجوه

المركز الثقافي الكوري يحتفل بعيد «تشوسوك» السنوي