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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يتقدمهم السقا.. فنانون يشاركون في تشييع جنازة محمود ياسين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:02 م
جريدة الدستور
آية سالم - محمد قدري
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حرص عدد من الفنانين على التواجد بجنازة الفنان الراحل محمود ياسين، المقامة حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، تمهيدا لدفنه بمقابر الأسرة بجمعية الجيزة بالسادس من أكتوبر.

وتواجد على رأس هؤلاء الفنانين أحمد السقا، وحسين فهمي، وأشرف زكي، ونادية الجندي، وأشرف عبدالغفور، ومنة بدر تيسير، وعدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وبدأت مراسم صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين، قبل قليل، بعد وصول سيارة الإسعاف التي تحمل جثمانه إلى ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، لصلاة الجنازة تمهيدا لدفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وشهدت الدقائق الماضية توافد العشرات من الفنانين، حيث تواجد عدد من الفنانين لمساندة الفنان عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الراحل، وعدد كبير من أقارب ومحبي الفنان الراحل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلّدت الراحل محمود ياسين، الذي فارق عالمنا صباح أمس، بعد صراع مع المرض عن 79 عامًا، ونشرت "المتحدة" فيديو يبرز أعمال الراحل المهمة والتي لا تزال في ذاكرة الجمهور، وتضمن الفيديو، الذي نشرته الشركة عبر موقع "تويتر"، عدة مشاهد من أفلام مختلفة، من ضمنها "الرصاصة لا تزال في جيبي، دقة قلب، التعويذة، حب وكبرياء، أين عقلي، حائط البطولات، الخيط الرفيع، فتاة من إسرائيل، والأخطبوط" وغيرها.
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين
جنازة محمود ياسين

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