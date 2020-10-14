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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

هبوط أرضي بعمق 5 أمتار دون إصابات في الإسكندرية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:26 م
هبوط أرضي
هبوط أرضي
شيماء حمودة - هبة عويضة
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أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حدوث هبوط أرضي بعمق 5 أمتار في شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق المحافظة.

وقال الشريف، إن الهبوط الأرضي لم يسفر عن أي خسائر بشرية، لافتا إلى أن تم عمل كردون حول الواقعة.

وأوضح الشريف أن سبب الهبوط الأرضي هو حدوث كسر في ماسورة صرف الصحي أو مياه الشرب، وفور معرفة السبب الرئيسي والتعامل معه سيتم ردمها وعودة حركة المرور بالطريق مرة أخرى.

يشار إلى أنه توجه على الفور إلى موقع الهبوط المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، والجهات المعنية من أفراد الشرطة، لتنظيم حركة المرور وبحث أسباب الهبوط.
هبوط أرضي بعمق 5 أمتار دون إصابات في الإسكندرية
هبوط أرضي بعمق 5 أمتار دون إصابات في الإسكندرية
هبوط أرضي بعمق 5 أمتار دون إصابات في الإسكندرية
هبوط أرضي بعمق 5 أمتار دون إصابات في الإسكندرية
هبوط أرضي بعمق 5 أمتار دون إصابات في الإسكندرية
هبوط أرضي بعمق 5 أمتار دون إصابات في الإسكندرية

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