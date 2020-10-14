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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تاجر عطور استولى على مليون جنيه من أهالي أسوان

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:41 م
ضبط تاجر عطور
ضبط تاجر عطور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط متهم استولى على مليون و500 ألف جنيه من الأهالي لتوزيعها بمركز إدفو.

تبلغ لمركز شرطة أدفو من 3 مواطنين باستيلاء أحد الأشخاص على أموالهم نظير توظيفها لهم فى أعمال تجارية - تجارة العطور والبخور- مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سدادها وامتنع عن رد أصل تلك المبالغ.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم.

وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين بلغ إجماليها 1،450،000 جنيه مصرى مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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