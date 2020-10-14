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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكرم» تلتقي الدكتورة دينا راشد إحدى النابغات المصريات بالخارج

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:41 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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- وزيرة الهجرة: المصريات بالخارج يضربن مثالا حيا على أن المرأة المصرية تستطيع النجاح
- عميد مساعد جامعة شيكاغو: تلقيت تعليمي بمصر وأفتخر بذلك


استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة دينا راشد، عميد مساعد جامعة شيكاغو لشؤون الشراكات الدولية، بالولايات المتحدة الأمريكية، تقديرًا لما وصلت إليه من مراكز مرموقة ونجاحات خلال فترة عملها خارج مصر.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن المصريات بالخارج قدموا مثالا حيًا على أن المرأة المصرية قوية وتستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب، وقادرة على رفع اسم وطنها الأم في الخارج، لافتة إلى أن الدكتورة دينا راشد تتولى منصب عميد مساعد بجامعة شيكاغو، والتي تعد واحدة أكبر 10 جامعات على مستوى العالم، وهو منصب مناظر لمنصب نائب رئيس الجامعة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المرأة المصرية قوية، وتعيش الآن أزهى عصورها، ودائمًا ما تثمن القيادة السياسية دور المرأة المصرية، وتدفعها إلى النجاح في كافة المجالات، لافتة إلى أن المرأة المصرية في الداخل أيضًا تبوأت أعلى المناصب فهناك 8 وزيرات في الحكومة و90 نائبة في البرلمان.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن الدكتورة دينا راشد أيضًا بجانب نبوغها في المجال الأكاديمي ومجال عملها في جامعة شيكاغو، فلها دور كبير جدًا مع الجالية المصرية في أمريكا، سواء في طرح أفكار لخدمة الجالية المصرية أو أفكار لمساعدة وطنهم الأم والمشاركة في التنمية الجارية على أرض مصر.

ومن جانبها، أعربت الدكتور دينا راشد عن سعادتها للقاء السفيرة نبيلة مكرم، واهتمامها الكبير الذي توليه للمرأة المصرية بالخارج، موضحة أنها تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، معربة عن فخرها بأنها من أبناء نظام التعليم المصري، وأنها تلقت تعليما جيدا في مصر، ولولا هذا الأساس الذي حصلت عليه ما كانت لتحقق هذا النجاح في الخارج وأنها دائمًا فخورة بذلك.

وكشفت أنها هاجرت عام 1994 إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة، وحصلت على الدكتوراة في مجال العلوم السياسية من جامعة شيكاغو، وتخصصت في مجال العلاقات العسكرية المدنية وظواهر العنف في "الجنوب الدولي"، لافتة إلى أنها تتولى بالجامعة ملف "الشراكات الدولية "التعاون الدولي" مع الجامعات الأخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومصر ومن أغلب دول العالم؛ لجلب الطلبة للدراسة في جامعة شيكاغو.

وأضافت أنها أيضًا تتولى إدارة برنامج ساويرس الذي يقدم منحا دراسية مجانية من خلال محفظة تقدر بقيمة 50 مليون دولار لتوفير فرصة تعليمية لعدد 10 طلاب سنويا، إما في مرحلة البكالوريوس أو لتحضير الماجيستير في جامعة شيكاغو، وهذا جزء كبير في ملف الشراكات الدولية بالجامعة وخاص بمصر، حيث تم بدء البرنامج منذ 2007 وتم استقبال ما يقرب من 85 طالبا حتى الآن، فضلًا عن توليها إدارة الشراكات مع الدول الأوروبية واللاتينية.

وتابعت أنها أيضًا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية الأمريكية في شيكاغو، موضحة أنهم حريصون على الاجتماع دائما ووضع خريطة للعمل لخدمة الجالية المصرية، وأيضًا تقديم الدعم لمصر، وتنفيذ أنشطة مستمرة لتوفير الدعم للمشروعات الخيرية التي تتم على أرض مصر.

وأكدت الدكتورة دينا راشد أن المرأة المصرية تحظى باهتمام كبير الآن وهذا واضح في وجود المرأة في مناصب لم تكن تتقلدها من قبل متمثلا في المحافظين ونواب المحافظين ونواب ووزراء ومساعديهم.

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