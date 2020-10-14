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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض أسعار النفط جراء مخاوف استمرار هبوط الطلب لارتفاع إصابات كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، جراء مخاوف من أن استمرار هبوط الطلب على الوقود في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، قد يعرقل النمو الاقتصادي.

وذكر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس، أن الطلب على النفط في 2021 سيرتفع بواقع 6.54 مليون برميل يوميا إلى 96.84 مليون برميل يوميا، أقل بواقع 800 ألف برميل عن التوقعات قبل شهر، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 17 سنتا ما يعادل 0.4% إلى 42.28 دولار بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا ما يوازي 0.5% إلى 40.02 دولار.

وقال الكرملين، أمس الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا الوضع الحالي في أسواق الطاقة خلال مكالمة هاتفية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا "أسعار النفط مستقرة في آسيا مع توقف الاتجاه الصعودي للدولار فيما يبدى الروس والسعوديين جبهة موحدة لحمل المنتجين في أوبك+ على الوفاء بتعهدات خفض الإنتاج".

وتابع "أسعار الخام تبدو مهددة إلى حد كبير مع استمرار انتشار فيروس كورونا مثل حرائق الغابات في أوروبا وزيادة الإصابات في أمريكا".

وعلى جانب الإمدادات، استمر تعافي الإنتاج من خليج المكسيك في الولايات المتحدة بعد أربعة أيام من هبوب الإعصار دلتا وانخفضت نسبة الإنتاج المتوقف إلى 44% أمس من 69% يوم الإثنين.

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