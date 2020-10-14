سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-10-2020





سعر اليورو اليوم









اليورو بالمصري





وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، كما بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.59 جنيه.



سعر اليورو اليوم الأربعاء

كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الإسكندرية للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، كما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، كما بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.56 جنيه، وفي بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.57 جنيه.



أسعار اليورو

وفي المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.56 جنيه، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.61 جنيه.





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