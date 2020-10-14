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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-10-2020

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:15 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات والمصرف العربي الدولي، مقابل تراجع سعره في بنك الكويت الوطني وبنك عوده.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.


سعر اليورو اليوم


تراجع اليورو في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك عودة ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.59 جنيه.

اليورو بالمصري


وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، كما بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.59 جنيه.

سعر اليورو اليوم الأربعاء


كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الإسكندرية للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، كما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، كما بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.56 جنيه، وفي بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.57 جنيه.

أسعار اليورو


وفي المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.56 جنيه، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.61 جنيه.

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