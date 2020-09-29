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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة فور الإعلان عنها

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:49 م
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
أحمد عوض
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ينتظر المواطنون المستحقون لمنحة الـ500 موعد تقديم منحة العمالة غير المنتظمة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرارها حتى نهاية هذا العام، وننشر في هذا التقرير رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.

منحة العمالة غير المنتظمة

أوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة وجود منحة الـ500 جنيه للذين تضرروا من كورونا حتى نهاية العام الجاري، مضيفًا في تصريحات تلفزيونية له خلال مداخلة في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد أن الحكومة ستستمر في الصرف حتى نهاية السنة.

وفي السياق، أكد أنه سيتم فتح التسجيل من خلال مجلس الوزراء ويكون على الموقع، منوها بأن العمال اعتادوا على التسجيل في موقع القوى العامة، ومجلس الوزراء سيمد القوى العاملة بقاعدة البيانات اللازمة لتوضيح وضع العمال، مشيدًا بالتكليف الرئاسي يضمن صرف المنحة إلى نهاية العام للحصول على الـ500 جنيه، فيما اختتم: "باب التسجيل لسه مفتحش.. بس ياريت اللي يسجل يكون الموبايل صالح لأنه سيحصل على رسالة عبر الهاتف، حيث تعد شرط من أجل الحصول على الـ500 جنيه".

رابط موقع وزارة القوى العاملة

يستطيع جميع المواطنون الذين يستحقون دعم منحة الرئيس السيسي، وقدرها حوالي 500 جنيه في الشهر، متابعة رابط الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة manpower.gov.eg وذلك من أجل الحصول على المنحة كاملة.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه على ضرورة استمرار تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، والذي انطلقت الدولة المصرية في تنفيذها منذ أزمة كورونا 2020، حيث ناشد الرئيس، أثناء افتتاحه بعض من المشروعات البترولية في مسطرد، بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن هناك قطاعات لم تتمكن من العودة إلى العمل بشكل قوي، ومنها السياحة.

اقرأ أيضا:

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg



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