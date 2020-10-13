1005 إجمالي إصابات كورونا في مدارس تونس

أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالوسط المدرسي، بلغ 1005 حالات ما بين طلاب ومعلمين وعاملين، وأن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بلغ 2662.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن من بين حالات الإصابة 441 تلميذًا و436 معلمًا و96 كادرًا، إضافة إلى 32 إصابة في صفوف العاملين.يذكر أن تونس تشهد انتشارًا سريعًا لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية، في آخر إحصائية، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ منذ بداية الجائحة 31259 شخصًا.