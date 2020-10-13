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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نشرة الحوادث: مقتل إرهابيين بشمال سيناء والسيطرة علي مشاجرة وتكريم عاملة نظافة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:07 م
مشاجرة
مشاجرة
حسام محفوظ
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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث عن أبرز القضايا التي شهدها الشارع المصري، الثلاثاء والذى سجل العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة الحوادث

- مقتل إرهابيين قبل استهدافهما أحد الارتكازات الأمنية فى شمال سيناء
أعلنت وزارة الداخلية، مقتل إرهابيين قبل استهدافهما أحد الارتكازات الأمنية فى شمال سيناء.
https:www.dostor.org3226587

- السيطرة على مشاجرة بين أصحاب محلات بمولين في مدينة نصر
نجحت قوات الشرطة فى السيطرة على مشاجرة وقعت بين أصحاب محلات تجارية بمولين تجاريين بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
https:www.dostor.org3226603

- المؤبد لسائق بتهمة تهريب أسلحة نارية من السودان
رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من سائق على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بعد قيامه بتهريبها من السودان.
https:www.dostor.org3226586

- النائب العام: التعاون في مجال «مكافحة الجريمة المنظمة» ضرورة حتمية
حضر المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم الثلاثاء، اللقاءَ الجانبيَّ على هامش اجتماعات «مؤتمر دول الأطراف العاشر» لاتفاقية الأمم المتحدة «لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» المعقود بشأن التدفقات المالية غير المشروعة في منطقة جنوب الصحراء بالقارة الإفريقية، وذلك عبر تقنية «الاجتماع المرئي عن بُعد» «video conference».
https:www.dostor.org3226552

- تحقيقات موسعة فى اتهام محامٍ بتهديد أسرة زوجته بسلاح نارى
تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة فى اتهام المحامى أحمد حمزة البحقيرى، بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح النارى، بسبب خلافات عائلية.
https:www.dostor.org3226539

- مجلس الدولة: المختل عقليًا غير مسموح له بالتصويت فى الانتخابات
وجه قاضٍ بمجلس الدولة سؤالًا للمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال ندوة الإشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، بشأن تعرضه لأحد المواقف أثناء إشرافه على انتخابات مجلس الشيوخ، من دخول شخص من ذوى الإعاقة للإدلاء بصوته الانتخابى لممارسة حقه السياسى؟ وتساءل: كيف يكون التصرف معه وهل يجوز مساعدته؟
https:www.dostor.org3226420

- الأمن يكشف حقيقة تعرض طالبة لمحاولة اختطاف بالمنوفية
كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ماتم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض طالبة لمحاولة اختطاف بمحافظة المنوفية.
https:www.dostor.org3226438

نشرة الحوادث

- وزير العدل يكرم عاملة النظافة المبلغة عن الجسم الغريب بمحكمة الجيزة
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بتكريم عاملة النظافة السيدة نادية إسماعيل أحمد، التي أبلغت عن وجود جسم غريب بمبنى المحكمة، اشتبهت في كونه مادة متفجرة، تقديرًا لإخلاصها في عملها ويقظتها وحسن تصرفها.
https:www.dostor.org3226404

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