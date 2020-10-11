نشرة الحوادث: تطبيق قانون المرور على «على غزلان» وإخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:07 م
محمد السيدطباعة
يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث عن أبرز القضايا التي شهدها الشارع المصري، الاحد، والذى سجل العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
«بعد انتشار الفيديو».. لا صحة لسرقة غطاء بالوعة سقطت فيها دابة بطنطا
قامت الأجهزة المعنية بفحص فيديو متداول خلال أحد البرامج التليفزيونية متضمنًا سقوط دابة داخل بالوعة صرف صحي بمدينة طنطا بالغربية، وما أفاد به أحد مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطنطا خلال استضافته هاتفيًا بالبرنامج بسرقة غطاء البالوعة الخاصة بمحل الواقعة مما أدى لسقوط الدابة بها.
إخلاء سبيل صاحب شركة يبيع مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب
أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مالك شركة، بدون ترخيص؛ لتجارة المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.
تجديد حبس متهمين بـ«خلية الأمل»
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس هشام فؤاد، وحسام مؤنس 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة.
قالت مصادر قانونية، إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بكفالة مالية.
إخلاء سبيل 4 متهمين فى قضية «خلية الأمل»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، إخلاء سبيل 4 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل".
نشرة أخبار الحوادث اليومأكدت مصادر مطلعة، تطبيق قانون المرور الجديد على اليوتيوبر علي غزلان، بعد ظهوره في فيديو أثناء قيادة سيارته على أحد الطرق السريعة، بسرعة تقترب من 250 كم في الساعة، مشددة على أن هناك إجراءات قانونية يتم الالتزام بها.
«بعد انتشار الفيديو».. لا صحة لسرقة غطاء بالوعة سقطت فيها دابة بطنطا
قامت الأجهزة المعنية بفحص فيديو متداول خلال أحد البرامج التليفزيونية متضمنًا سقوط دابة داخل بالوعة صرف صحي بمدينة طنطا بالغربية، وما أفاد به أحد مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطنطا خلال استضافته هاتفيًا بالبرنامج بسرقة غطاء البالوعة الخاصة بمحل الواقعة مما أدى لسقوط الدابة بها.
إخلاء سبيل صاحب شركة يبيع مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب
أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مالك شركة، بدون ترخيص؛ لتجارة المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.
تجديد حبس متهمين بـ«خلية الأمل»
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس هشام فؤاد، وحسام مؤنس 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة.
نشرة الحوادثمصادر: إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بكفالة
قالت مصادر قانونية، إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بكفالة مالية.
إخلاء سبيل 4 متهمين فى قضية «خلية الأمل»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، إخلاء سبيل 4 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل".