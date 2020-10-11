رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث: تطبيق قانون المرور على «على غزلان» وإخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:07 م
على غزلان
على غزلان
محمد السيد
طباعة
يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث عن أبرز القضايا التي شهدها الشارع المصري، الاحد، والذى سجل العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة أخبار الحوادث اليوم 

أكدت مصادر مطلعة، تطبيق قانون المرور الجديد على اليوتيوبر علي غزلان، بعد ظهوره في فيديو أثناء قيادة سيارته على أحد الطرق السريعة، بسرعة تقترب من 250 كم في الساعة، مشددة على أن هناك إجراءات قانونية يتم الالتزام بها.

«بعد انتشار الفيديو».. لا صحة لسرقة غطاء بالوعة سقطت فيها دابة بطنطا
قامت الأجهزة المعنية بفحص فيديو متداول خلال أحد البرامج التليفزيونية متضمنًا سقوط دابة داخل بالوعة صرف صحي بمدينة طنطا بالغربية، وما أفاد به أحد مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطنطا خلال استضافته هاتفيًا بالبرنامج بسرقة غطاء البالوعة الخاصة بمحل الواقعة مما أدى لسقوط الدابة بها.

إخلاء سبيل صاحب شركة يبيع مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب
أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مالك شركة، بدون ترخيص؛ لتجارة المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

تجديد حبس متهمين بـ«خلية الأمل»
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس هشام فؤاد، وحسام مؤنس 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة.

نشرة الحوادث

مصادر: إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بكفالة
قالت مصادر قانونية، إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بكفالة مالية.

إخلاء سبيل 4 متهمين فى قضية «خلية الأمل»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، إخلاء سبيل 4 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل".

موضوعات متعلقة

تسريبات «بريد كلينتون» تكشف مؤامرة الجزيرة ضد مصر فى 2011 (وثائق)

هذه الأبراج الأوفر حظًا في 2021

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الديهي يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قيادات الإخوان

الصور

image description

الأهلي «يتصدر» وبيراميدز ينتظر الوصافة

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحًا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

توزيع صناديق قمامة جديدة بأحياء أسيوط لرفع مستوى النظافة

image description

محافظ أسيوط يبحث الجهود المبذولة في ملف التصالح بمخالفات البناء

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«بيت دعارة».. زوجة الأجير سامي كمال الدين تفضح ماخور قناة الشرق

الديهي يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قيادات الإخوان

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة بعد تلقي رسائل التحديث

تنسيق الأزهر 2020 علمي بنات.. تعرف على التفاصيل

منح جائزتي أفلام الطبيعة لفيلمين وثائقيين عن التغير المناخي ونهر فولجا

تاريخ المولد النبوي 2020

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

فوق شاطئ بعيد

رائحة البحر

«كدمة في جسد العالم» ديوان جديد لمصطفى أبومسلم

مبيعات «قصور الثقافة» بمعرض الإسكندرية للكتاب تصل لـ99 ألف جنيه