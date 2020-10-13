87 وفاة جديدة بكورونا في إنجلترا

أعلنت هيئة الصحة الوطنية بإنجلترا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في إنجلترا، ليرتفع الإجمالي إلى 30 ألفا و594 شخصا.وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، أن المرضى تفاوتت أعمارهم بين 30 و96 عاما، مضيفة أن جميعهم باستثناء 6 أفراد كانوا يعانون من مشكلات صحية مسبقة.