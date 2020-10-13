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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

87 وفاة جديدة بكورونا في إنجلترا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:15 م
كورونا في إنجلترا
كورونا في إنجلترا
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أعلنت هيئة الصحة الوطنية بإنجلترا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في إنجلترا، ليرتفع الإجمالي إلى 30 ألفا و594 شخصا.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، أن المرضى تفاوتت أعمارهم بين 30 و96 عاما، مضيفة أن جميعهم باستثناء 6 أفراد كانوا يعانون من مشكلات صحية مسبقة.

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