إحصائية رسمية: 2 من بين كل 5 مشتغلين يعملان بالقطاع الحكومي

كشفت إحصائية رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أنه يوجد تقريبًا 2 من بين كل 5 مشتغلين يعملان بالقطاع الحكومي، وأن نسبة العاملين بالقطاعين الحكومي والعام والأعمال العام يمثلون 23.7% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية.ولفتت الإحصائية إلى أن قرابة 18.9% من المشتغلين الذكور يعملون فى القطاع الحكومي والعام والأعمال العام، فى حين أن المشتغلات الإناث فى ذات القطاعات يمثلن نحو 53.4% من إجمالى المشتغلات على مستوى الجمهورية.و كان جهاز الإحصاء قد أعلن عن ارتفاع المعدل العام للبطالة إلى حدود 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقابل 7.5% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وسجل الحضر أكبر ارتفاع فى معدلات البطالة من 9.3% لـ12.5% والريف من 6.1% لـ 7.4%.