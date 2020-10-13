«حليف أردوغان» يهدد الأرمن ويرفض الهدنة في كاراباخ

أعلن رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، رفضه لجميع الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في إقليم ناجورني كاراباخ بدعوى أنها تضفي الشرعية على ما وصفه بالاحتلال الأرميني للإقليم.وأكد بهتشلى خلال كلمته أمام البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، رفضه لقرار الهدنة الذي تم الاتفاق عليه في موسكو خلال اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان مع نظيرهما الروسي سيرجي لافروف، موضحًا أن أي حلول دبلوماسية تعني إضفاء الشرعية على جرائم القتل التي استهدفت باكو، على حد قوله.وهدد حليف أردوغان الأرمن بأن يدفعوا ثمن حربهم مع الأذريين، مطالبًا بضرورة انسحابهم من كاراباخ، وإلا فلن تكون هناك أية محادثات وستستمر الحرب، وفقا لموقع تركيا الآن.