«المقاولين»: تصدير المقاولات يساعد على زيادة التحويلات النقدية للدولة

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إن قطاعي صناعة التشييد والبناء "مصانع مواد البناء" والمقاولات ساهما في تشغيل العمالة العائدة من دول الخليج، والتي يبلغ حجم العائد من تحويلاتها نحو 27 مليار جنية سنويًا.وأوضح «شمس الدين»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن عودة تصدير المقاولات بقوة يساهم مرة أخرى في دخول العائد الناتج من تصدير العمالة المصرية للخارج لدولة.وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن قانون التأمينات يحمي أكبر عدد من العمالة التابع لقطاع المقاولات والتي قد يصل عددها لنحو 4 مليون عامل، لافتًا إلى أن شركات المقاولات ستلزم بدفع رسوم بقيمة 2.5% من حصة حجم المشروعات المتعاقد عليها "صاحب العمل مع جهة الإسناد"، الأمر الذي سيزيد من الدخل الناتج المحلي للدولة من تأمينات عمالة المقاولات.