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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة اللواء عادل عبدالغني مساعد وزير الداخلية السابق

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
اللواء عادل عبدالغني،
اللواء عادل عبدالغني،
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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توفي صباح اليوم الثلاثاء، اللواء عادل عبد الغني مساعد أول وزير وزير الداخلية لقطاع العمل سابقًا، ومرشح مجلس الشيوخ السابق، إثر أزمة صحية تعرض له منذ 10 أيام دخل على إثرها المستشفى.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة العصر على مقابر المستقبل، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة.

يذكر أن اللواء عادل عبدالغني، خاض انتخابات مجلس الشيوخ، ودخل مرحلة الإعادة ولم يحالفه الحظ في الفوز بفارق ألفي صوت عن رمضان إمام.

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