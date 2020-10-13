بنجلاديش تقر إعدام المدانين بجرائم الاغتصاب

أعلنت حكومة بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، أن عقوبة المدانين بجرم الاغتصاب في البلاد ستصل إلى الإعدام، وذلك إثر سلسلة اعتداءات جنسية أشعلت موجة احتجاجات في البلاد خلال الأيام الماضية.ووافقت رئيسة الوزراء شيخة حسينة إثر اجتماع حكومي على مرسوم يفرض الإعدام على المدانين بالاغتصاب بعدما كانت العقوبة القصوى في هذه الحالات تصل إلى السجن مدى الحياة، إثر ضغوط جهات عدة بينها شخصيات في حزبها.وتنفذ بنجلاديش التي تعد 168 مليون نسمة، باستمرار أحكاما بالإعدام رغم انتقادات مجموعات حقوقية، وقد أعدمت السلطات 23 شخصا شنقا منذ 2013، كما أن 1718 آخرين على الأقل ينتظرون تنفيذ هذه العقوبة، وفق مجموعة حقوقية محلية.