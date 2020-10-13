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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا توقع على اتفاق النقابات وإيرباص على تسريح الموظفين

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:27 ص
شركة إيرباص
شركة إيرباص
وكالات
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وقعت نقابات عمالية فرنسية رئيسية وشركة إيرباص الأوروبية اليوم اتفاقًا، ينص على تخفيضات في الوظائف وتسريح مؤقت للعمال المتأثرين بتراجع الطلب على طائرات الركاب بسبب جائحة كورونا.

وجاء هذا الاتفاق تمهيدًا لتخفيضات في عدد الوظائف في فرنسا معظمها في مدينة تولوز التي تعتبر مركز أعمال ايرباص، وعاصمة صناعة الطيران والفضاء في أوروبا.

وأشارت النقابات إلى أن الاتفاق يمنع بعض الاستغناءات الإجبارية عن العمالة، وأنها وقعت اتفاقًا يشمل خططًا مدعومة من الحكومة الفرنسية، مضمونها تسريح مؤقت لحوالي 30% من موظفين فرنسيين، معظمهم يعملون في الإنتاج، على أن يبدأ العمل بالاتفاقيات في الأول من يناير.

وأشارت النقابات إلى أن الاتفاق سيمنع الاستغناءات الإجبارية عن العمالة، رغم أن جيوم فوري الرئيس التنفيذي لإيرباص حذر مؤخرًا العاملين بالشركة من أن الإجراءات الطوعية لن تكون كافية.

ونقابة سي جي تي، رفضت مساندة حزمة الاتفاقات باعتبار أنها فشلت في استبعاد التسريح الإجباري ومساعدة معظم العاملين.

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