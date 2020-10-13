سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-10-2020 فى البنوك المصرية

يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 13-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك أتش أس بي سي وبنك قناة السويس، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني والبنك المصري لتنمية الصادرات.ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.وارتفع سعر اليورو اليوم بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.63، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.63، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.64، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.62، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ سعر اليورو للشراء 18.41 جنيه للبيع 18.65.سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-10-2020 في البنوك المصريةوفي بنك عودة تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.62، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.62، كما تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.62، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.61.أسعار اليورووفي بنك بلوم سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.61 وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.61، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الاهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.61، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.61، كما بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.61.أما في بنك قناة السويس فاراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.60، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.60، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.60، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل سعر اليورو للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.72.