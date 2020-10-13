سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 13-10 -2020

سعر الريال السعودي اليوم





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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعةالثلاثاء 13-10 -2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الريال السعودي في البنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، سجل الريال السعودي أستقرار كبير مقابل الجنيه المصري وبلغ متوسط سعره خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع، واستقر في بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي، 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وفى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفى البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وبلغ السعر فى بنك مصر إيران التنمية 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وحقق في البنك المصري الخليجي، 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وشهد سعر الريال السعودى في بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.والريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربى السعودي، ويغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا.