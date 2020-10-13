رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 13-10 -2020

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:21 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
طباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-10 -2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الريال السعودي في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، سجل الريال السعودي أستقرار كبير مقابل الجنيه المصري وبلغ متوسط سعره خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع، واستقر في بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي، 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وفى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفى البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وبلغ السعر فى بنك مصر إيران التنمية 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وحقق في البنك المصري الخليجي، 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وشهد سعر الريال السعودى في بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

والريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربى السعودي، ويغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا.

قد يهمك أيضا:

تفاصيل سعر الريال السعودى اليوم 2020

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

أول صور لحادث تصادم «أتوبيسي التجمع»

الإسكان الاجتماعي: طرح 125 ألف وحدة نهاية الأسبوع المقبل (فيديو)

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

الصور

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

متى تعمل أقنعة القماش بشكل فعال للحماية من كورونا؟

سر فقدان حاستى الشم والتذوق لمرضى كورونا

إصابة لاعبيْن بمنتخب بيرو بكورونا قبل مواجهة البرازيل

علماء يعيدون إنشاء الخطوات الأولية لعدوى فيروس نقص المناعة

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

الليلة.. «ملحمة أكتوبر» بمسرح البالون فى ذكرى العبور

انطلاق فعاليات صالون القاهرة الـ59 بقصر الفنون.. الليلة

العصفورى يجرى البروفة الأولى لـ «مورستان» بالمسرح القومى

«عد تنازلى».. سابع عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى