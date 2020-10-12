سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 12-10-2020

يقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم الإثنين 12-10-2020، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك العاملة المصرية.وعلى المستوي المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره، في سوق تداول العملات المحلية وبلغ متوسط سعره 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12-10-2020وجاء سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية جاء بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وفى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال فى البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجل فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بينما استقر فى بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وحقق سعر الريال فى البنك العربي الأفريقي 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.وشهد سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي استقرارًا حيث سجل 4.08 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، كما استقر فى البنك المصري الخليجي وحقق 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة سعر 4.12 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربى السعودي، ويغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا.والريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".