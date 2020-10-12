محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، كلا من السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بمكتبه بالديوان العام، على هامش زيارتهما محافظة أسيوط، للمشاركة في المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي في موسمه السادس بجامعة أسيوط، الذي جاء تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي ما بين تحديات أزمة كورونا وتعظيم فرص التعاون الصيني".ورحب المحافظ، بالسفير محمد عرابي، والسفير بدر عبدالعاطي، على أرض محافظة أسيوط، مبديًا سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مثمنًا دورهما المتميز وإسهاماتهما في حقل الدبلوماسية المصرية، وتعزيز التعاون بين مصر وعلاقتها بالدول.ووجها السفيران محمد العرابي وبدر عبدالعاطي، الشكر لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال، معربين عن سعادتهما بزيارتهما محافظة أسيوط قلب الصعيد النابض وأرض العلم والعلماء.