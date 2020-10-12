محافظ سوهاج يترأس ورشة عمل تحضيرية لإعداد خطة التنمية للمحافظة

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، اجتماعا مع فريق المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ومدحت القاضي السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية، ورؤساء المراكز ومديري التخطيط بالوحدات المحلية وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والري، والإسكان.وأوضح "الفقي" أن الاجتماع يأتي في إطار بدء خطوات إعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة حتى عام 2030، والتي تستهدف البدء في إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، في ضوء إعداد رؤية استراتيجية حتى عام 2030، والخطة متوسطة الأجل 2021-2024، ومستهدفات الخطط متوسطة الأجل 2024-2027 و2027-2030، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم عملية إعداد الخطة في المرحلة السابقة ومجالات التحسين والإعداد لمقيم الجودة الفنية للمشروعات.من جانبه، قدّم الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج تنمية صعيد مصر الشكر لمحافظ سوهاج على جهوده المبذولة في متابعة وتنفيذ أهداف البرنامج، مشيدا بمستوى جودة منتجات تكتلات الأثاث بطهطا، والتلي بجزيرة شندويل المدعومة من البرنامج بمعرض "تراثنا" بالقاهرة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بمتابعة البرنامج والتركيز على تدعيم التكتلات الحرفية لفتح مجالات فرص العمل للشباب، مشيرا إلى العمل على تحسين الأداء في الفترة القادمة، وتعظيم النتائج وتحقيق أهداف البرنامج، لافتا إلى أن نجاح تنفيذ البرنامج في سوهاج وقنا سيؤهله ليكون نموذجا تنمويا قابلا للتطبيق في المحافظات على مستوى الجمهورية.