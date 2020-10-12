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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مؤلفا «الخطة العامية»: نقدم الكوميديا بشكل مختلف فى أعمالنا (حوار)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:46 م
أحمد عبدالوهاب وكريم
أحمد عبدالوهاب وكريم سامي
دعاء عبد المقصود
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استطاع الثنائي أحمد عبدالوهاب وكريم سامي "كيمز" وضع بصماتهما على عدد من الأعمال الكوميدية المعروضة حاليا سواء فى السينما أو المسرح وقدما الكوميديا بشكل جديد استطاعا من خلاله جذب الجمهور لأعمالهما الفنية.

تحدثت "الدستور" مع المؤلفين عن آخر أعمالهما الفنية، وكيفية تعاونهما سويا، وغيرها من الموضوعات التي تكشف عنها السطور التالية.

* في البداية كيف كانت بداية دخولكما الوسط الفني؟
- بدايتنا كانت من خلال التمثيل فى الجامعة ثم الالتحاق بورشة خالد جلال بالأوبرا لدراسة التمثيل من هنا بدأ العمل على الأرتجال والتأليف والعمل على بعض البرامج والإعلانات وحلقات الدراما ومنها إلى السينما بالتوازي مع التمثيل فقدمنا سويا الجزئين الخامس والسادس من مسرح مصر، ومسلسل عزمي وأشجان، وبرنامج "آخر الليل" و"مايصحش كده".

* وعن آخر أعمالكما فيلم الخطة العايمة.. كيف جاءتكم الفكرة؟
- الفكرة مستوحاة من إحدي الأفكار الغربية عن مكفوفين يقومون بأشياء صعبة وبالتالي تم توظيف الفكرة في إطار مصري يناسب الجمهور، فقد أردنا وضع علي ربيع ومحمد عبد الرحمن توتا في قالب جديد واستخدام نوع الكوميديا الذي يقدمونه في إطار يجذب الجمهور ويقدم رسالة.

* ما الذي جعلكما تشتركان في كتابة السيناريو؟
- منذ بداية العمل على مشاهد التمثيل في الأوبرا من سبع سنوات ونحن نعمل معا. نحن فريق وبالتالي كان العمل على الفيلم مثل باقي مشاريعنا السابقة أو القادمة.

* وما التحديات التي واجهتكما حتى خرج مشروع الفيلم إلى النور؟
- من التحديات طبعا هو تعديل الفيلم لأكثر من مرة حيث كان في باديء الأمر ليس كوميديا بالطابع الأول وثاني أكبر التحديات هي ظروف التصوير وتعطيل الفيلم بسبب انتشار فيروس كورونا.

* هل كان هناك مساحة للارتجال في الفيلم بين الممثلين؟
- أكيد كان هناك مساحة من الارتجال تم توظيفها في ضوء العمل مع ممثلين كوميدين وطبيعة العمل الكوميدية يجب أن تكون هناك مساحة للارتجال وتغيير المضمون بعد النقاش فيه طبعا.

* ردود فعل إيجابية ومختلفة حول مسرحيتكما "صباحية مباركة".. فماذا عنها وعن فكرتها؟
- فكرة مسرحية مباركة بدأنا العمل عليها بعد رغبة أستاذ أشرف عبد الباقي في تقديم مسرحية طويلة تختلف عن مسرح مصر.. وكان الجديد من جانبنا إننا نرغب فى تقديم نوع مسرح جديد يحكمه الساسبنس فكل فصل ينتهي بتسائل مع الكوميديا وده اللي بيخليها مختلف عن مسرح مصر وأيضا المسرحية طويلة مثل مسرحيات زمان.

* وماذا عن مسرحية اللوكاندة؟
- مسرحية اللوكاندة هي فكرة أستاذ أشرف عبد الباقي- عبارة عن مسرحيات منفصلة متصلة- بمعني أن الشخصيات ثابتة وكل عرض الفكرة بتتغير.. أبطالها أستاذ أشرف عبد الباقي ودياب وويزو وحمدي الميرغني وابرام تعرض على مسرح الريحاني في وسط البلد وهي أول سيت كوم مسرحي.

* وماذا عن الدراما؟
- نعمل الآن على أكثر من عمل درامي نأمل بأّن يلاقي إعجاب الجمهور منهم مسلسل مع أحمد الجندي سوف نعلن عن تفاصيله لاحقا.

* أخيرا ما جديدكم في الفترة المقبلة؟
- نعمل على مسلسل إخراج أستاذ أحمد الجندي، وفيلم سينمائي يظهر قريبا.

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