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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعديل مواعيد عمل فرع توثيق نادى طنطا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:14 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
حسام محفوظ
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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بتعديل مواعيد عمل فرع توثيق نادي طنطا الرياضي بمحافظة الغربية، ليكون 4 أيام من كل أسبوع بدلا من يومين فقط.

ونص القرار رقم 6683 لسنة 2020 على أن يعدل القرار الوزاري رقم 7086 لسنة 2017 الذي يقضي إنشاء فرع توثيق باسم "فرع توثيق نادي طنطا الرياضي"، يتبع مكتب الشهر العقاري بالغربية، ويعمل يومين هما (السبت والأحد) من كل أسبوع، ليصبح أربعة أيام.

وأوضح القرار أن تلك الأيام هي: السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، ويعمل بهذا القرار منذ الأول من أكتوبر الجاري.

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