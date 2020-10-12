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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

يرأسها أكبر الأعضاء سنا.. التفاصيل الكاملة لجلسة «الشيوخ» الأولى

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:16 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
مني هيبة
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تنطلق الأحد المقبل أولى جلسات مجلس الشيوخ، وفقًا للقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي بدعوته للانعقاد لبدء فصله التشريعي الأول.

وفي هذا التقرير ترصد «الدستور» الإجراءات المقرر اتباعها في الجلسات الأولى للمجلس، في ضوء ما ينص عليه قانوني مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية لمجلس النواب التي قضىت المادة الخامسة من قانون الشيوخ بتطبيقها لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته، وتأتي الإجراءات كالآتي:

يفتتح المجلس أولى جلساته بعقد جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، وتبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم يؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ أداء هذه اليمين رئيس الجلسة والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية، ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، في جلسة علنية بطريق الاقتراع السري.

فيما نظمت المادة 4 من قانون مجلس الشيوخ إجراءات ترشح رئيس المجلس ووكيليه بأن نصت على أن تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، وعقب ذلك يبدأ الأعضاء في التصويت على اختيار الرئيس ثم الوكيلين بالتعاقب، وبإعلان النتيجة تنتهي مهمة رئيس الجلسة على الفور، ويتولى رئيس المجلس مباشرة مهامه.

وفي السياق حذر القانون إجراء أي مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه، ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك، وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

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