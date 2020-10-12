«لبنات الجامعة».. نصائح للاستعداد للعام الدراسي الجديد

نصائح للإستعداد للعام الدراسي الجديد للفتيات فيجب على الفتيات معرفة الستايل الخاص بالجامعة، بالإضافة إلى معرفة أهم الأغراض التي يجب أن تتوفر في الحقيبة الخاصة بهم وفي النقاط التالية توضح كيف اختيار الملابس:



اختيار الألوان البسيطة:

أختاري الالوان الهادئة وعدم ارتداء ملابس بألوان ملفتة.



الابتعاد عن الملابس الضيقة:

عليك ارتداء الملابس المريحة والواسعة كي تتناسب مع طبيعة الجامعة.



الابتعاد عن الملابس الكلاسيكية

عليك ارتداء ملابس كاجوال ولا يفضل الذهاب بشكل كلاسيكي والملابس الكاجوال مثل" القمصان البيضاء البنطلون الجينز البنطلون الأسود والتيشرت والبلوزات ذات الأقمشة الخفيفة والألوان الهادئة.



اختيار ما يناسب جسمك

اختيار ما يناسب جسمك يجعلك أكثر ثقة في نفسك حتي لا يوجه لك الانتقادات.



الاكسسوارات البسيطة

احرصي على إضافة مظهر جمالي من خلال إضافة الاكسسوارات إلى ملابس، ولكن تكون بشكل بسيط والابتعاد عن الأشكال الضخمة.



اختيار الحذاء المناسب لك

اختاري حذاء مناسبًا وابتعدي عن لبس الكعب العالي، حيث إن يومك طويل في الجامعة، ومهم أن ترتدي حذاء مريح مثل الكوتشي.



مكياج خفيف

في حالة وضعك للمكياج يجب مراعاة أنك في حرم جامعي؛ فلذلك عليك بوضع مكياج خفيف جدًا يعطي لمسة جمالية فقط.



اختيار الحقيبة المناسبة

اختاري حقيبة عملية وسهلة الحمل وحجمها مناسب لجميع مستلزماتك، ويفضل اختيار حقيبة الظهر.

كيف تحضرين لليوم الأول من العام الأول من الجامعة؟ ضعي في حقيبتك كشكول للمحاضرات وأقلام.



حضري وجبة فطور صحية تتناولينها قبل ذهابكِ إلى الجامعة.



ضعي السناك في حقيبتك حيث أن له أهميّة بارزة خلال ساعات الجامعة الطويلة.



معقّم لتنظّفي يديكِ لكي تحافظي على نظافتكِ الشخصية.



حاولي النزول مبكرًا في أول يوم للدراسة حتي تتعرفي على زميلاتك وتعرفين المدرج الخاص بيكي.



وضع المناديل المبلله في حقيبتك.



مع بداية العام الدراسي الجديد هناك مراحل انتقالية بين الأعوام الدراسية، وينتقل طالب الثانوية العامة إلى الجامعة؛ فيجب مراعاة بعض الأمور في ملابس الفتيات في الجامعة.وقالت خبيرة الموضة دينا إسماعيل، في تصريحات لـ"الدستور"، إن العام الدراسي على الأبواب، ويجب علي كل فتاة وعرفة بعض الامور التي يجب عليها الالتزام بها خلال فترة الجامعة.