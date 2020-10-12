لوس أنجلوس تسجل 971 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مسؤولو الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس اليوم تسجيل 971 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات.وعادة ما يكون عدد الحالات والوفيات الجديدة أقل خلال أيام الأحد والإثنين بسبب التأخير في الإبلاغ عن نتائج التقارير المخبرية، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوس أنجلس تايمز".وسجلت المقاطعة حتى الآن ما مجموعه 282 ألفا و135 حالة إصابة بالفيروس، ووفاة 6771 شخصا.وواصل المسؤولون الإبلاغ عن إشارات مشجعة حول إحراز تقدم في مكافحة المقاطعة للفيروس.ويوجد 693 شخصا حاليا باصابات مؤكدة بكوفيد19- في مستشفيات المقاطعة حتى يوم السبت، في تراجع عن أكثر من 2200 مريض في ذروة الأزمة في منتصفيوليو.