أحمد زاهر وابنته وحنان مطاوع في حفل همسة للإبداع والفنون (صور)

حضر عدد كبير من نجوم الفن، مهرجان همسة للإبداع والفنون، والمقام داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الرماية، وهو المهرجان الذي يرأسه فتحي الحصري في دورته الجديدة.وكان من ضمن الحضور كل من الفنان أحمد زاهر، والفنانة مادلين طبر، والفنانة ليلى أحمد زاهر، والفنانة حنان مطاوع، والفنانة ندى بهجت، والفنان محمد صبحي، والفنان حسني شتا، والفنانة سميرة عبدالعزيز وآخرين.ومن المفترض تكريم عدد كبير من الفنانين في المهرجان بجائزة الإبداع الفني، بينما من المفترض حضور عدد آخر من النجوم من أجل تكريمهم وسط وجود عدد كبير من الشعراء والكتاب.