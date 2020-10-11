ترامب يؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يعد مصابا بفيروس كورونا المستجد، ولا يتناول أي دواء في الوقت الحالي.وقال الرئيس الأمريكي- في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد- إنه قادر على العودة إلى الحملة الانتخابية، دون أن يشكل خطورة على الآخرين، قبيل أسابيع من الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر.وأضاف: أنه اجتاز الاختبار بنجاح وفق معايير عالية، وأنه في حالة جيدة ويمكنه الخروج من العزل.يأتي هذا في وقت أكد فيه البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لم يعد مصدرا لنقل عدوى مرض (كوفيد- 19) الناجم عن فيروس (كورونا) الذي أصيب به مؤخرا.