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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

من المطبخ الهندي... طريقة عمل شوربة العدس

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:16 ص
شوربة العدس
شوربة العدس
هويدا سعيد
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تقدم "الدستو"ر اليوم طريقة عمل شوربة العدس الهندية والتي تستغرق مدّة التحضير 15 دقيقة ومدّة الطهي 30 دقيقة، وتعتبر هذه الأكله من الأكلات التي تحتوي على بروتينات وفيتامينات كثيرة.

مقادير طريقة عمل شوربة العدس

كوب من العدس البني. 

كوب من العدس الأصفر المجروش. 

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. 

ملعقتان صغيرتان من بذور الكمّون. 

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من البصل المُقطّع ناعمًا. 

ملعقتان صغيرتان من بذور الكزبرة. 

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور. 

ملعقتان صغيرتان من بودرة الشطّة. 

كوب من الكزبرة الخضراء المُقطّعة. 

ملعقتان صغيرتان من بهارات الجارام ماسالا. 

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحار أو الأخضر المُقطّع إلى شرائح.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس. 

ملعقة صغيرة من الكركم. 

عصير ليمون -حسب الرغبة-. ملح -حسب الرغبة-.

طريقة تحضير عمل شوربة العدس

غسل العدس بنوعيه ووضعه في قدر عميق، ثم غمره بالماء البارد وتركه على نار عالية حتى تطفو الشوائب، ثم إزالتها، ورفع العدس عن النار.

تسخين السمن على النار، و تحميص بذور الكزبرة والكمّون لمدّة ثوانٍ. 

إضافة الثوم، والبصل، والزنجبيل، والكزبرة، والبهارات إلى الخليط وتقليبه جيّدًا حتّى يذبل. 

وضع العدس في الماء المغليّ، وتركه على نار هادئة حتّى ينضج مع التحريك من وقت إلى آخر.

إضافة الماء الساخن إلى الخليط عند الحاجة، وتتبيله بالملح وعصير الليمون عندما ينضج العدس. 

تحمير شرائح البصل في خليط السمن والزيت حتّى يُصبح ذهبيًا، ثمّ تصفيته على مناشف ورقية.

تقديم الشوربة وتزيينها بالبصل المُقرمش والكزبرة الخضراء.

التزيين: 

بصلة مقطعة إلى شرائح رفيعة. 

خليط من الزيت النباتي والسمن

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