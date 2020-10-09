طريقة عمل مكرونة بالجمبري من المطبخ الإيطالي
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:52 م
سلمى بدرطباعة
تقدم "الدستور" اليوم، طريقة عمل المكرونة بالجمبري من المطبخ الإيطالي.
المقادير:
- مكرونة: 1 كيس 500 جرام.
- الجمبري: نصف كيلو طازج ومقشر.
- حليب: كوب.
- جبن الشيدر: نصف كوب.
- كريمة الطبخ: كوب.
- دقيق: 2 ملعقة كبيرة.
- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة.
- الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة.
- المسطردة: ملعقة كبيرة.
- الثوم: ملعقة صغيرة مفروم.
- ملح: نصف ملعقة صغيرة.
- الكمون: نصف ملعقة صغيرة.
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة.
- الفلفل الملون: 2 ثمرة متوسط الحجم.
- عصير الليمون: 1 ثمرة.
طريقة التحضير:
- اسلقي المكرونة في ماء مغلي وأخرجيها قبل أن يكتمل نضجها.
- صفيها من الماء الساخن واغسليها بماء بارد.
- تبلي الجمبري بالثوم والكمون والملح والفلفل والمسطردة وعصير الليمون.
- في مقلاة كبيرة ضعي ملعقة زيت والفلفل الألوان وقلبي ثم أضيفي الجمبري المتبل على نار عالية.
- حين يتغير لون الجمبري ويصبح برتقالي ارفعيه عن النار قبل أن ينكمش حجمه ويفقد مائه.
- في مقلاة أخرى ضعي الدقيق والزبدة وقلبي حتى يشوح الدقيق ثم أضيفي الحليب وقلبي وأضيفي رشة ملح وعندما يبدأ بالتماسك أضيفي الكريمة واتركيه يغلي دقيقتين.
- أضيفي الجمبري والمكرونة وقلبي لمدة دقيقة مع الحرص أن يكون الصوص أخف من البشاميل وإذا أصبح سميكًا يمكن تخفيفه بالماء أو الحليب قبل إضافة الجمبري.
- اخلطي الجمبري والمكرونة مع الصوص الأبيض واتركيهم دقيقة واحدة على النار.
- ارفعيهم عن النار ثم قدميها ورشي عليها الجبنة المبشورة عند التقديم وتقدم ساخنة.
المقادير:
- مكرونة: 1 كيس 500 جرام.
- الجمبري: نصف كيلو طازج ومقشر.
- حليب: كوب.
- جبن الشيدر: نصف كوب.
- كريمة الطبخ: كوب.
- دقيق: 2 ملعقة كبيرة.
- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة.
- الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة.
- المسطردة: ملعقة كبيرة.
- الثوم: ملعقة صغيرة مفروم.
- ملح: نصف ملعقة صغيرة.
- الكمون: نصف ملعقة صغيرة.
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة.
- الفلفل الملون: 2 ثمرة متوسط الحجم.
- عصير الليمون: 1 ثمرة.
طريقة التحضير:
- اسلقي المكرونة في ماء مغلي وأخرجيها قبل أن يكتمل نضجها.
- صفيها من الماء الساخن واغسليها بماء بارد.
- تبلي الجمبري بالثوم والكمون والملح والفلفل والمسطردة وعصير الليمون.
- في مقلاة كبيرة ضعي ملعقة زيت والفلفل الألوان وقلبي ثم أضيفي الجمبري المتبل على نار عالية.
- حين يتغير لون الجمبري ويصبح برتقالي ارفعيه عن النار قبل أن ينكمش حجمه ويفقد مائه.
- في مقلاة أخرى ضعي الدقيق والزبدة وقلبي حتى يشوح الدقيق ثم أضيفي الحليب وقلبي وأضيفي رشة ملح وعندما يبدأ بالتماسك أضيفي الكريمة واتركيه يغلي دقيقتين.
- أضيفي الجمبري والمكرونة وقلبي لمدة دقيقة مع الحرص أن يكون الصوص أخف من البشاميل وإذا أصبح سميكًا يمكن تخفيفه بالماء أو الحليب قبل إضافة الجمبري.
- اخلطي الجمبري والمكرونة مع الصوص الأبيض واتركيهم دقيقة واحدة على النار.
- ارفعيهم عن النار ثم قدميها ورشي عليها الجبنة المبشورة عند التقديم وتقدم ساخنة.