طريقة عمل مكرونة بالجمبري من المطبخ الإيطالي

المقادير:

طريقة التحضير:

تقدم "الدستور" اليوم، طريقة عمل المكرونة بالجمبري من المطبخ الإيطالي.- مكرونة: 1 كيس 500 جرام.- الجمبري: نصف كيلو طازج ومقشر.- حليب: كوب.- جبن الشيدر: نصف كوب.- كريمة الطبخ: كوب.- دقيق: 2 ملعقة كبيرة.- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة.- الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة.- المسطردة: ملعقة كبيرة.- الثوم: ملعقة صغيرة مفروم.- ملح: نصف ملعقة صغيرة.- الكمون: نصف ملعقة صغيرة.- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة.- الفلفل الملون: 2 ثمرة متوسط الحجم.- عصير الليمون: 1 ثمرة.- اسلقي المكرونة في ماء مغلي وأخرجيها قبل أن يكتمل نضجها.- صفيها من الماء الساخن واغسليها بماء بارد.- تبلي الجمبري بالثوم والكمون والملح والفلفل والمسطردة وعصير الليمون.- في مقلاة كبيرة ضعي ملعقة زيت والفلفل الألوان وقلبي ثم أضيفي الجمبري المتبل على نار عالية.- حين يتغير لون الجمبري ويصبح برتقالي ارفعيه عن النار قبل أن ينكمش حجمه ويفقد مائه.- في مقلاة أخرى ضعي الدقيق والزبدة وقلبي حتى يشوح الدقيق ثم أضيفي الحليب وقلبي وأضيفي رشة ملح وعندما يبدأ بالتماسك أضيفي الكريمة واتركيه يغلي دقيقتين.- أضيفي الجمبري والمكرونة وقلبي لمدة دقيقة مع الحرص أن يكون الصوص أخف من البشاميل وإذا أصبح سميكًا يمكن تخفيفه بالماء أو الحليب قبل إضافة الجمبري.- اخلطي الجمبري والمكرونة مع الصوص الأبيض واتركيهم دقيقة واحدة على النار.- ارفعيهم عن النار ثم قدميها ورشي عليها الجبنة المبشورة عند التقديم وتقدم ساخنة.