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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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«حلو اليوم».. طريقة عمل «الكاسترد» فى المنزل

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
الكاسترد
الكاسترد
إسلام جمال
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يعد الكاسترد من الحلويات المفضلة للكثيرين، يصنع بصورة أساسية من الحليب والنشا وصفار البيض، ويشبه في قوامه وشكله الكريم كراميل والجيلي، ولكن ذو طعم مختلف.

ويمكن الكاسترد يصلح لحشوات الحلى المختلفة، مثل حلوى الدوناتس أو الكنافة أو الفطائر، ولذا نقدم طريقة عمل الكاسترد للحشوات.

مكونات الكاسترد:

½ 1 كوب حليب.
½ كوب سكر.
1 ملعقة صغيرة فانيليا.
1 ملعقة كبيرة نشا.
1 صفار بيض.

طريقة تحضير الكاسترد:

يتم إذابة النشا في ربع كوب من الحليب.

يوضع باقي الحليب في وعاء على السكر ويقلب حتى يذوب السكر.

يضاف الفايليا ويترك الخليط حتى يغلي ثم يتم تهدئة النار.

يضاف خليط النشا مع التقليب المستمر حتى يبدأ الخليط في الغليان مرة أخرى.

يخفض النار حتى يثقل الكاسترد.

يترك الخليط جانبًا ثم يخفق صفار البيض ويضياف إلى الخليط مع التقليب المستمر حتى يتجانس.

يترك الكاسترد حتى يبرد ويغطى.

طريقة عمل الكاسترد للحشوات:

في وعاء على النار يتم وضع الحليب ثم الفانيليا ثم قشر الليمون ويترك حتى يغلي.

اخفقي صفار البيض مع السكر في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي عليه الدقيق حتى يصبح لديك مزيج على شكل كتل.

اضيفي الحليب المغلي بالتدريج في مزيج البيض واخفقي.

ضعي المكونات كلها على النار لمدة 5 دقائق حتى تثقل.

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