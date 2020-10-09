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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستشار الرئيس للصحة: وضع كورونا فى مصر مطمئن

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:55 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الدولة منذ أسابيع تضع خطة احترازية لحماية الطلاب وعائلاتهم من فيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "DMC": "هناك حملات فى المدارس والجامعات للتعقيم، وتم تقليل عدد الأيام لتكون تبادلية بين الطلاب، بالإضافة إلى التعليم عن بعد، والالتزام بالتباعد الاجتماعى واتباع الأساليب نفسها بين العاملين والمدرسين واستخدام جزء من التعليم الإلكترونى".

وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة: "الأطفال من الممكن جدا أن تصاب بكورونا ونسبة من يشعر منهم بأعراض قليلة جدا، ومن لا يشعر بتلك الأعراض قد ينقل العدوى، وإذا أصيب طفل بأعراض إنفلونزا عادية أرجو من الأهالى أن لا يجعلوه يذهب إلى المدرسة لأنهم قد يكونوا حاملين للفيروس، وذلك جزء وقائى مهم جدا ولابد أن يظل التلميذ فى المنزل حتى الشفاء من الأعراض".

وأكد أن أعراض الإنفلونزا الموسمية وكورونا متشابهة، ولذلك نقول إذا أصيب طالب بإنفلونزا موسمية يجب ألا يذهب إلى المدرسة.

وأكمل مستشار الرئيس لشئون الصحة، قائلا: "هناك عدد كبير جدا من التجارب فى العالم فى مراحل مختلفة ومنها تجارب سريرية تجرى على البشر فى أماكن مختلفة، وحاليا فى الصورة هناك 9 أمصال، وهناك تجارب منها تجرى فى مصر".

وأشار إلى أنه سيكون هناك لقاح متاح هذا العام، والوضع فى مصر مطمئن والارتفاع الثانى فى عدد الإصابات فى الدول هو الموجة الثانية، متابعا: "نحن في مصر ما زلنا في الموجة الأولى ونرجو من الله أن لا نرى الموجة الثانية، وأن نستمر فى عدم التهاون فى أساليب النظافة وارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية من القادمين من الخارج".

واستطرد: "العقار الأساسى الذى تناوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو ريدميسيفير وهذا ما أعلنه الفريق الطبي المعالج لترامب وهو موجود لدينا فى مصر ونستخدمه، وهناك فى مصر مصانع تصنعه، والعقاقير التى يستخدمها ترامب موجودة فى البروتوكول المصرى ولا يوجد عقار مؤكد لهذا الفيروس".

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