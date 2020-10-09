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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا إسحق ينعى الراهب القمص مرقس السرياني

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:53 م
الأنبا إسحق
الأنبا إسحق
ماريان رسمى
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نعى الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، الراهب القمص مرقس السرياني، وقدم العزاء للأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان للأقباط الأرثوذكس.

والتمس الأنبا إسحق العزاء السماوي للأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم السريان، في رحيل الراهب القمص مرقس السرياني، ولمجمع رهبان الدير ولكل محبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع المئة والأربعة والأربعين ألفًّا البتوليين.

كما نعى مجمع الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس وكل شعب إيبارشية طما الراهب الراحل مرقس السرياني.

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