الأنبا إسحق ينعى الراهب القمص مرقس السرياني

نعى الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، الراهب القمص مرقس السرياني، وقدم العزاء للأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان للأقباط الأرثوذكس.والتمس الأنبا إسحق العزاء السماوي للأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم السريان، في رحيل الراهب القمص مرقس السرياني، ولمجمع رهبان الدير ولكل محبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع المئة والأربعة والأربعين ألفًّا البتوليين.كما نعى مجمع الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس وكل شعب إيبارشية طما الراهب الراحل مرقس السرياني.