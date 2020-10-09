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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بحث التحديات الأمنية العالمية فى مؤتمر أوروبى آسيوى مشترك

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:44 م
منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
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يبحث المؤتمر الآسيوي لعام 2020 الذي ترعاه منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يوم الإثنين المقبل التعاون الدولي فى مواجهة التحديات الأمنية العالمية وتستمر أعماله لمدة يومين.

وقال- بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الجمعة- إن المؤتمر سوف يركز على الاستجابات المتعددة الأطراف للتحديات الأمنية وتنظمه رئيستا مجموعة التعاون الأوروبي الآسيوي كوريا وسلوفاكيا.

وأوضح البيان، أن المؤتمر سوف يناقش خلاله ممثلو الدول الـ57 الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والشركاء الآسيويين للمنظمة والمنظمات الدولية والأكاديميين والقطاع الخاص مجالات محددة للاستجابات متعددة الأطراف للتحديات الأمنية العالمية.

وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن ثلاث جلسات تركز على تدابير بناء الثقة والأمن الإقليمية وتبادل أفضل الممارسات بين أوروبا وآسيا وإمكانيات التخفيف من المخاطر البيئية عبر الحدود والعلاقة بين الأمن والوصول إلى المعلومات في سياق جائحة كورونا.

يشار إلى أن المؤتمر سوف يفتتح أعماله لي تايهو، نائب وزير الشئون الخارجية لجمهورية كوريا وإنغريد بروكوفا وزير الدولة بوزارة خارجية سلوفاكيا.

ومن المعروف أن الشركاء الآسيويين الخمسة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي هم أفغانستان وأستراليا واليابان وجمهورية كوريا وتايلاند، وتوفر الشراكة منصة للحوار السياسي والمشاركة العملية من خلال تعزيز التعاون المثمر وتبادل أفضل الممارسات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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