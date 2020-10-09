أخطاء يجب تجنبها عند حضور حفل زفاف

تحرص الفتيات على الظهور بمظهر جذاب وأنيق، خاصة فى المناسبات مثل حفل الزفاف، لذا تفضل أن تكون إطلالتها مميزة، لكن هناك أخطاء تقع فيها بعض البنات يجب تجنبها.وتقول الفاشون بلوجر جيهان هشام، يفضل تجنب ارتداء اللون الأبيض، خاصة فى الفساتين عند حضور حفلات الزفاف، حتى لا تتشابه مع لون فستان العروس، وإتاحة الفرصة لها بأن تكون مميزة بليلة عمرها.وأضافت لـ"الدستور" قد تتسبب بعض الأقمشة فى إظهار أثار العرق أثناء حضور حفل الزفاف، خاصة مع الحركة الكثيرة والرقص مما يتسبب فى الشعور بالإحراج أمام المدعوين، لذلك يفضل ارتداء ملابس مصنوعة من قماش ناعم وطبيعى مثل القطن.وأكدت الفاشون بلوجر جيهان هشام، يفضل ارتداء الشال مع فستان عارى الكتف خاصة عند حضور عقد القران بدار مناسبات تابعة لمؤسسة دينية، وذلك احترامًا للمؤسسة، ومن ناحية أخرى يفضل اختيار شال أو سترة مناسبة فى اللون مع الفستان، حتى تبدو المرأة بمظهر لائق أمام الحاضرين.