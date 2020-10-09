الكشف عن طريقة فعالة لإطالة العمر

اكتشف علماء بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا طريقة جديدة يمكن أن تحسن الصحة وتطيل العمر.توصلت نتائج الدراسة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية، إلى أن التمارين المكثفة لمدة خمس سنوات يمكن أن تحسن الصحة وتطيل العمر.شارك في الدراسة 7 آلاف متطوع تتراوح أعمارهم بين 70 و77 عاما، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، الأولى، كان الأشخاص يؤدون تمارين عالية الكثافة مرتين في الأسبوع، بما في ذلك تمارين إحماء لمدة عشر دقائق وتمارين لمدة أربع دقائق على فترات من أربع دقائق.وتدربت المجموعة الثانية بكثافة معتدلة ثابتة لمدة 50 دقيقة مرتين في الأسبوع، بينما تم توجيه المتطوعين من المجموعة الثالثة للقيام بالتمارين على النحو الموصى به من قبل وزارة الصحة النرويجية.بعد خمس سنوات، قارن الخبراء بيانات الوفيات بين جميع المشاركين في التجربة، ولاحظوا أن الاختلاف ليس ذا دلالة إحصائية، لكنه يشير إلى وجود علاقة بين التدريب عالي الكثافة والرفاهية والعمر الأطول.