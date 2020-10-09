أسهم اليابان تحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ شهرين

حققت الأسهم اليابانية أكبر مكسب أسبوعي في شهرين، اليوم الجمعة، بفضل الآمال في مزيد من التحفيز بالولايات المتحدة، على الرغم من أن بعض المستثمرين يشكون في احتمالات التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.12 % إلى 23619.69 نقطة اليوم وفي الأسبوع، تقدم المؤشر 2.65 محققا أكبر مكسب منذ الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 % إلى 1647.38 نقطة وفي الأسبوع، ارتفع توبكس 2.4%.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع الكونجرس بشأن تحفيز لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد استؤنفت، وكان " ترامب" أنهى فجأة المحادثات في وقت سابق من الأسبوع الجاري.لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي تنتمي للحزب الديمقراطي قللت من احتمال التوصل إلى مشاريع قوانين مستقلة، كما من المرجح أن تصبح العلاقات بين الحزبين السياسيين الجمهوري والديمقراطي أكثر توترا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وهي موضع خلاف شديد في الثالث من نوفمبر.وكان سهم ميتسوبيشي موتورز الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي إذ انخفض 4.2 %، وتلاه سهم تاكاشيمايا الذي خسر 4.22 %، وجيه.جي.سي هولدنجز الذي تراجع 3.55 %.وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا بالنسبة المئوية هي سيفن آند آي هولدنجز الذي ارتفع 4.61 %، وتلاه سهم فاست للتجزئة بربح 2.87 %، ودايكن إندستريز الذي صعد 2.81 %، وتقدم 14 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 179 سهما.