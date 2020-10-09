خطوة مثيرة للتوتر.. الجيش التركى يعيد فتح فاروشا شمال قبرص

فى خطوة جديدة لإثارة الجدل والتوتر بالمنطقة، أعاد الجيش التركي، فتح ساحل مدينة فاروشا في جمهورية شمال قبرص التركية، بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في شمال قبرص.من جانبه، أدان الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، الخطوة التركية واعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.فيما حذرت الحليفة اليونان من أنها ستناقش المسألة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لفضائية سكاى نيوز عربية.ومن المقرر أن يهدد القرار المتعلق بالمنتجع السياحي السابق، بزيادة التوتر في شرق المتوسط، حيث تواجه تركيا في نزاعات حادة على حقوق بحرية مع اليونان وقبرص.ومع فتح أبواب المدينة للمرة الأولى منذ عقود تحت مراقبة جنود، دخل عشرات الزوار حاملين هواتفهم الذكية لالتقاط صور لفاروشا، التي بدا وكأن الزمن توقف فيها، ونمت في مقاهيها ومحلاتها ومنازلها المهجورة الأشجار والأعشاب البرية.يذكر أن فاروشا المنطقة الساحلية التابعة لمدينة فماغوستا الشهيرة، كانت فى مطلع السبعينيات الماضية فى مقدمة المنتجعات السياحية في قبرص ومقصدًا لنجوم هوليوود ومشاهير آخرين.لكن الاجتياح التركي عام 1974، تسبب بفرار جماعي لسكان المدينة القبارصة اليونانيون، ما رسخ انقسامًا عرقيًا لا يزال قائمًا حتى اليوم.