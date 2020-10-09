70 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع بواقع 70 ألف و496 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 6.91 مليون حالة، صباح اليوم الجمعة.وأضافت بيانات وزارة الصحة الهندية أن الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 964 وفاة إلى 106 آلاف و490 وفاة.وتجاوز عدد وفيات الفيروس في الهند 100 ألف، يوم السبت، لتصبح بذلك ثالث دولة في العالم تصل إلى هذه العلامة الفارقة القاتمة بعد الولايات المتحدة والبرازيل.