فرقة «رضـــــا» تقدم مجموعة استعراضية على ساحة الهناجر

قدمت فرقة "رضـا" مجموعة من أشهر استعراضاتها، اليوم الخميس، ضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، لشهر أكتوبر على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.فرقة "رضـــــا" تعد من أعرق الفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، ومن المقرر استمرار حفلاتها أيام ٩ و١٠ و١١ أكتوبر الجارى، في السابعة والنصف مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر.وتقدم الفرقة تحت إشراف الدكتور محمود صلاح مدير عام الفرقة، باقة مختارة من استعراضاتها التي اشتهرت بها طوال تاريخها الفني منها: "الفلاحين، العرقسوس، الأقصر بلدنا، الحجالة، الأغاني، سماح النوبة، غريب الدار، الكرنبة، النوبة".مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، ويبدأ برنامج السهرات في السابعة والنصف من مساء كل ليلة.