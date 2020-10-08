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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يمدد قيود عزل كورونا شهرًا إضافيًا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:38 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس، حتى 10 نوفمبر للتصدي لانتشار وباء كورونا.

وأفاد بيان للحكومة أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية التي كان مقررا أن تنتهي في 10 أكتوبر بسائر أرجاء المملكة إلى غاية العاشر من الشهر المقبل، حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19.

وأوضح أن هذا التمديد "تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس بالمملكة فحسب، بل بمختلف دول العالم".

ويسجل المغرب منذ أكثر من شهرين ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات جراء الوباء بحصيلة يومية تتجاوز الألفين منذ بضعة أسابيع.

وفاق مجموع الإصابات 140 ألفا، وحصيلة الوفيات 2439 شخصا، بينما تماثل أكثر من 118 ألفا للشفاء.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعرب في 20 أغسطس عن قلقه إزاء ارتفاع الإصابات والوفيات جراء الوباء، محذرا من العودة إلى فرض حجر صحي "ستكون له انعكاسات قاسية" على اقتصاد البلاد.

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