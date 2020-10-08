رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن الجماعي: نقل مسلحين أجانب لـ«قاراباج» تهديد للمنطقة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:37 م
ستانيسلاف زاس
ستانيسلاف زاس
أ ش أ
طباعة
أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أن المنظمة ترى في نقل مسلحين أجانب إلى منطقة نزاع قاراباج تحديًا ليس فقط للمشاركين في النزاع بل وللمنطقة بشكل عام.

وقال زاس لقناة "آر تي" الإخبارية الروسية اليوم الخميس، "يصعب علي الآن الحكم حول أعداد المسلحين، الذين يتم نقلهم إلى منطقة النزاع".

وأضاف "يبدو أن هناك شيئًا كهذا، يظهر هناك مسلحون مرتزقة، وهذا بالطبع لا يجلب فائدة، ويعتبر تحديًا ليس فقط للأطراف المشاركة، بل وللآخرين".

وتابع زاس "لا نعتمد في الوقت الحالي قرارات حول بناء حواجز أو اتخاذ أي إجراءات إضافية لمنع وصول مقاتلين من سوريا والدول الأخرى إلى هناك".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد صرح في وقت سابق بأن تركيا كانت البادئ الرئيسي لجولة جديدة من الصراع في قاراباج، مشيرا إلى أن أنقرة تدعم الإرهابيين في سوريا وليبيا وتستخدمهم في ناجورني كاراباخ.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي تحالف عسكري بين عدة دول، تأسست في 15 مايو 1992. وفي 7 أكتوبر 2002 وقع رؤساء روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجكستان على ميثاقها في طشقند.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دروس خصوصية VS مجموعات تقوية: مَن ينتصر في المعركة؟

عودة فتاة الإسكندرية المتغيبة.. والقبض على مروّج شائعات الاختفاء

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

«المتحف الكبير» ينفى سقوط مسلة رمسيس: «وقعت منها أجزاء فقط»

الصور

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

حار نهارًا وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الجمعة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظر فرنسا بعض المبيدات

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

أكثر مغنيات العالم «ربحًا» تدعم بايدن لـ«البدء» بشفاء أميركا

أيام زمان

«لم تخف أو تبكي».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
أحمد عبد المجيد
شركة وطنية للاستكشاف الجيوفيزيائي.. هل يتحقق الحلم؟
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
المزيد

الثقافة

انطلاق الأسبوع الـ12 لمشروع أهل مصر للدمج الثقافى

«الثقافة السينمائية» تحتفل بالذكرى 47 لنصر أكتوبر

كيف ساهم «المرض النفسي» في تحفيز إبداع لويز جلوك الفائزة بنوبل؟

حاصدة نوبل.. «جلوك» أصيبت بمرض نفسي وأصبحت من أبرز مثقفي أمريكا