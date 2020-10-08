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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1201 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:18 م
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأثمرت الحملات عن ضبط (1201) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط (2٫13 طن مفروم لحوم، جمبرى، كابوريا، أسماك فيليه يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية- 950 كيلو جرام أرز أبيض، دقيق فاخر 186 عبوة زيت طعام دون مستندات مجهولة المصدر) تشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لاستخدامها فى تقديم وجبات جاهزة لجمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص (بمحافظة القاهرة).

ونجحت الجهود في ضبط (1٫75 طن دواجن مجمدة غير خاضعة للإشراف البيطرى وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية فى حالة سيولة تامة) تشكل خطرًا على صحة المواطنين، تمهيدًا لطرحها للبيع التداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن دون ترخيص (بمحافظة كفرالشيخ).

وتمكنت الجهود من ضبط (10٫8 طن تين مجفف غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص (بمحافظة الإسكندرية).

وأسفرت الجهود عن ضبط (2،5 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة الشرقية)، وضبط (1٫25 طن فول سودانى غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليه مستلزمات إنتاج)، تمهيدًا لإدخالها فى عملية الإنتاج بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة (بمحافظة الغربية)، وضبط (57،090 قطعة صابون منتج نهائى معبأة داخل عبوات تحمل علامة تجارية وهمية وبدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، 270 كيلو جرام رول تغليف مدون عليه ذات العلامة مستلزمات تعبئة بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية (بمحافظة الشرقية).

وتمكنت الجهود من ضبط (8 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها لبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهورالمستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية (بمحافظة الشرقية).

وتم تنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي، أسفرت عن ضبط عدد (40) قضية بإجمالي مضبوطات (3846) عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

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