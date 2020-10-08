عناتيل «الفيديوهات الجنسية».. 4 قصص لطريق الحرام «صوت وصورة»

1- عنتيل الجيزة

منذ عام 2014 ظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو الفاضحة لعدد من السيدات مع مدرب كاراتيه بمدينة المحلة الكبرى، تداولها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقوا على بطل هذه الفيديوهات "عنتيل المحلة" لتعدد علاقاته النسائية، ومنذ ذلك الحين أصبحت كلمة "العنتيل" مرتبطة بأي شخص يظهر له فيديوهات جنسية مع عدد من السيدات، وكان آخر هذه الوقائع "عنيل الجيزة".كشف رجال مباحث أوسيم تفاصيل واقعة "عنتيل الجيزة" بعد انتشار عدد من الفيديوهات الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي له بصحبة مجموعة من السيدات، وتم ضبطه قبل نشر باقي الفيديوهات.وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أن المتهم بدأ تلك الوقائع منذ أكثر من 3 سنوات عندما استأجر شقة بالقرب من منطقة إمبابة بأوسيم بعيدا عن منزله وعن زوجته لاستقبال السيدات بها لممارسة الرذيلة معهن.وأضافت التحريات برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن المتهم مهووس بتصوير كل فتاة أو سيدة في السهرات الحمراء ومنهن من كانت تعلم بتصويرها ومنهن من صورها دون علمها وهناك سيدات متزوجات وأخريات لسن متزوجات وغيرهن كان يستقطبهن من الساقطات.وفور تداول تلك المقاطع تحركت مباحث أوسيم برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم لفحصها وتمكنت من تحديد هوية سيدات بها والتوصل إلى هوية المتهم الذي لم يظهر إلا في 3 فيديوهات فقط من بين عدد كبير من المقاطع.واعتمد المتهم على تصوير السيدات بمفردهن كنوع من الابتزاز في حالة رفضها عدم إقامة علاقة معه أو الانفصال عنه، وترأس الرائد وليد كمال رئيس مباحث نقطة البراجيل قوة أمنية نجحت في ضبط المتهم قبل فتك الأهالي به خاصة عندما انتشرت مقاطع الفيديو بشكل واسع في البلدة.