عناتيل «الفيديوهات الجنسية».. 4 قصص لطريق الحرام «صوت وصورة»
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
ندى حمديطباعة
منذ عام 2014 ظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو الفاضحة لعدد من السيدات مع مدرب كاراتيه بمدينة المحلة الكبرى، تداولها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقوا على بطل هذه الفيديوهات "عنتيل المحلة" لتعدد علاقاته النسائية، ومنذ ذلك الحين أصبحت كلمة "العنتيل" مرتبطة بأي شخص يظهر له فيديوهات جنسية مع عدد من السيدات، وكان آخر هذه الوقائع "عنيل الجيزة".
1- عنتيل الجيزة
كشف رجال مباحث أوسيم تفاصيل واقعة "عنتيل الجيزة" بعد انتشار عدد من الفيديوهات الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي له بصحبة مجموعة من السيدات، وتم ضبطه قبل نشر باقي الفيديوهات.
وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أن المتهم بدأ تلك الوقائع منذ أكثر من 3 سنوات عندما استأجر شقة بالقرب من منطقة إمبابة بأوسيم بعيدا عن منزله وعن زوجته لاستقبال السيدات بها لممارسة الرذيلة معهن.
وأضافت التحريات برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن المتهم مهووس بتصوير كل فتاة أو سيدة في السهرات الحمراء ومنهن من كانت تعلم بتصويرها ومنهن من صورها دون علمها وهناك سيدات متزوجات وأخريات لسن متزوجات وغيرهن كان يستقطبهن من الساقطات.
وفور تداول تلك المقاطع تحركت مباحث أوسيم برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم لفحصها وتمكنت من تحديد هوية سيدات بها والتوصل إلى هوية المتهم الذي لم يظهر إلا في 3 فيديوهات فقط من بين عدد كبير من المقاطع.
واعتمد المتهم على تصوير السيدات بمفردهن كنوع من الابتزاز في حالة رفضها عدم إقامة علاقة معه أو الانفصال عنه، وترأس الرائد وليد كمال رئيس مباحث نقطة البراجيل قوة أمنية نجحت في ضبط المتهم قبل فتك الأهالي به خاصة عندما انتشرت مقاطع الفيديو بشكل واسع في البلدة.
2- عنتيل التجمع
ظهرت جرائمه منذ عدة أيام عندما استغاثت فتاة على صفحات التواصل الاجتماعي من تهديد مدرب "جيم" لها بفضح علاقتهما ونشر صور لها بعدما اكتشفت تعدد علاقاته.
ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في تحديد هوية ومكان "عنتيل التجمع" وتبين أنه تخصص في الإيقاع بالفتيات الثريات فقط بهدف ابتزازهن بالصور والفيديوهات والاستيلاء على مبالغ مالية نظير عدم فضح أمرهن، ولم تتقدم أي فتاة منهن ببلاغ للجهات الأمنية ضده لذلك لم يتم القبض عليه لعدم وجود شكوى رسمية في تلك القضية.
ظهرت جرائمه منذ عدة أيام عندما استغاثت فتاة على صفحات التواصل الاجتماعي من تهديد مدرب "جيم" لها بفضح علاقتهما ونشر صور لها بعدما اكتشفت تعدد علاقاته.
ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في تحديد هوية ومكان "عنتيل التجمع" وتبين أنه تخصص في الإيقاع بالفتيات الثريات فقط بهدف ابتزازهن بالصور والفيديوهات والاستيلاء على مبالغ مالية نظير عدم فضح أمرهن، ولم تتقدم أي فتاة منهن ببلاغ للجهات الأمنية ضده لذلك لم يتم القبض عليه لعدم وجود شكوى رسمية في تلك القضية.
3- عنتيل دمنهور
نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة في إلقاء القبض على مدرس بمدينة دمنهور قام بممارسة الرذيلة مع الطالبات وتصويرهن فى أوضاع مخلة، تبين أن المتهم صاحب مركز للدروس الخصوصية للمرحلة الإعدادية والثانوية، ويستغل الطالبات لممارسة الرذيلة معهن وتصوير بعضهن أثناء الرقص.
وتبين أن المدرس قام بتثبيت كاميرات داخل المركز الخاص به، وألقى القبض عليه وعثر على 3 كاميرات مثبتة في أماكن مختلفة داخل المركز وعثر على مقاطع جنسية على هاتفه بلغت 120 مقطعا جنسيا لـ 3 فتيات بالإضافة إلى صور.
نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة في إلقاء القبض على مدرس بمدينة دمنهور قام بممارسة الرذيلة مع الطالبات وتصويرهن فى أوضاع مخلة، تبين أن المتهم صاحب مركز للدروس الخصوصية للمرحلة الإعدادية والثانوية، ويستغل الطالبات لممارسة الرذيلة معهن وتصوير بعضهن أثناء الرقص.
وتبين أن المدرس قام بتثبيت كاميرات داخل المركز الخاص به، وألقى القبض عليه وعثر على 3 كاميرات مثبتة في أماكن مختلفة داخل المركز وعثر على مقاطع جنسية على هاتفه بلغت 120 مقطعا جنسيا لـ 3 فتيات بالإضافة إلى صور.
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4- عنتيل المحلة
فى عام 2014 انتشرت فيديوهات جنسية لسيدات أثناء ممارسة الرذيلة مع مدرب كاراتيه بمدينة المحلة محافظة الغربية، وبلغ عدد الفيديوهات 12 فيديو، ما تسبب فى حالة من الذعر بين الأهالى بعد ظهور وجوه السيدات في مشاهد جنسية داخل صالة للألعاب الرياضية.
تقدم أحد الأزواج ببلاغ ضد زوجته والمتهم، بعد أن شاهد مقطع تظهر فيه زوجته، وألقى القبض على المتهم، وقضت المحكمة عليه بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة نشر فيديوهات جنسية وإباحية على مواقع الإنترنت بعد تصويره حال ممارسته الرذيلة مع السيدات.
فى عام 2014 انتشرت فيديوهات جنسية لسيدات أثناء ممارسة الرذيلة مع مدرب كاراتيه بمدينة المحلة محافظة الغربية، وبلغ عدد الفيديوهات 12 فيديو، ما تسبب فى حالة من الذعر بين الأهالى بعد ظهور وجوه السيدات في مشاهد جنسية داخل صالة للألعاب الرياضية.
تقدم أحد الأزواج ببلاغ ضد زوجته والمتهم، بعد أن شاهد مقطع تظهر فيه زوجته، وألقى القبض على المتهم، وقضت المحكمة عليه بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة نشر فيديوهات جنسية وإباحية على مواقع الإنترنت بعد تصويره حال ممارسته الرذيلة مع السيدات.