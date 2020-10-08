جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة في شقة بـ 15 مايو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص وجد مقتولا بأحد الشقق السكنية بمدينة 15 مايو.كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الأهالى بوجود جثة بإحدى الشقق السكنية فى مدينة 15 مايو.وانتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة شخص داخل شقة بدائرة القسم، وجارٍ فحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.