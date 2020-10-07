«بلومبرج»: الليرة التركية تواصل انهيارها بسبب أنشطة أردوغان الجيوسياسة

انخفضت قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي، لتكون الأسوأ بين العملات الناشئة الأخرى وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وفق وكالة بلومبرج الأمريكية.وذكرت بلومبرج في تقرير اليوم الأربعاء، إن الليرة هبطت بنسبة 0.9٪ لتصل إلى 7.8692 للدولار، لتواصل خسائرها هذا العام إلى أكثر من 24٪، وهو ثاني أكبر انخفاض في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.وأشارت الوكالة إلى أن تركيا تخطط لاختبار صواريخ إس -400 روسية الصنع في تحد لاعتراض الولايات المتحدة، كما تعارض في نفس الوقت روسيا بسبب تدخلها في منطقة القوقاز ودعم الحرب في إقليم كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، كما أنها تدفع بأجندتها الخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها على خلاف مع اليونان وقبرص أعضاء الاتحاد الأوروبي.وقال بايتر ماتيس "Piotr Matys"، الخبير الاستراتيجي في "Rabobank" ومقره لندن: "بصرف النظر عن الاشتباكات الجارية بين أرمينيا وأذربيجان، ازداد خطر قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا لشرائها S-400s من روسيا"، مشيرا إلى أن اختبار تركيا منظومة S-400s قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحاسمة دون معرفة ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب، الذي لديه تقارب مع الرئيس رجب طيب أردوغان سيعاد انتخابه هو مصدر قلق كبير للمستثمرين المتوترين بالفعل.وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت نفسه باعت تركيا 2.5 مليار دولار من الديون للمستثمرين الدوليين يوم الثلاثاء، وهي أول غزو للأسواق العالمية منذ فبراير وبلغ سعر الفائدة على السندات 6.4٪ مقابل 4.25٪ للسندات ذات الاستحقاق المماثل الصادرة في فبراير.